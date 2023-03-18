Нацгвардейцы уничтожили минометные расчеты ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении (видео)

Бойцы Национальной гвардии продолжают ликвидировать оккупантов на Бахмутском направлении. В частности, недавно бригада "Спартан" уничтожила минометные расчеты ЧВК "Вагнер".

Видео опубликовали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ". Нацгвардейцы привлекли аэроразведчиков.

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Уничтожение минометных расчетов врага было осуществлено на Бахмутском направлении.

"Боевики произвели обстрел позиций гвардейцев из минометов калибра 82 мм, однако ответный минометный расчет бригады нанес сокрушительный удар минометом 120 калибра", – говорится в сообщении.

Видео дня

Вражескую цель нашли с помощью аэроразведки бригады "Спартан", которые скорректировали удар.

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Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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