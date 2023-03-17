Бойцы ВСУ показали, как дрон "Кажан" спас подбитый квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK с поля боя (видео)

Украинские защитники показали спасательную операцию подбитого квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK. Для этого использовали ударный дрон "Кажан".

Профессиональную работу проделали бойцы 21 ОМПБ. Об этом рассказали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Бойцы 21 омпб с помощью "Кажан" спасают с поля боя подбитый орками квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK", – говорится в сообщении.

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Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK

Максимальное время полета – 55 мин;

функция DJI OcuSync Enterprise обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км;

функция переключения в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц обеспечивает полет в условиях сильных помех;

наличие искусственного интеллекта;

совместимость с 7 разными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.

Что известно о дрон-бомбардировщике "Кажан"

Ударный дрон "Летучая мышь" – это гексакоптер, то есть дрон, имеющий с шесть винтов. Внизу корпуса есть специальные пазы, благодаря чему происходит удержание боеприпасов за специальные бечевки с кольцами. В нужный момент механизм открывает замок и снаряд сбрасывается вниз.

Дрон летает со скоростью до 120 км/ч, поэтому сбить его со стрелкового оружия достаточно сложно. Он поднимает вес 20 кг и работает без подзарядки до 40 мин. Один "Кажан" может нести три боеприпаса, а для обслуживания хватает два-три человека.

Беспилотник можно использовать днем и ночью. Он оснащен оптической камерой с десятикратным зумом и простым тепловизором.

Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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