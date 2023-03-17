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Бойцы ВСУ показали, как дрон "Кажан" спас подбитый квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK с поля боя (видео)

Дутик Катерина

Дрон Кажан спас подбитый квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK

Украинские защитники показали спасательную операцию подбитого квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK. Для этого использовали ударный дрон "Кажан".

Профессиональную работу проделали бойцы 21 ОМПБ. Об этом рассказали в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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"Бойцы 21 омпб с помощью "Кажан" спасают с поля боя подбитый орками квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK", – говорится в сообщении.

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Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK

  • Максимальное время полета – 55 мин;
  • функция DJI OcuSync Enterprise обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км;
  • функция переключения в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц обеспечивает полет в условиях сильных помех;
  • наличие искусственного интеллекта;
  • совместимость с 7 разными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.
DJI Matrice 300 RTK квадрокоптер

Что известно о дрон-бомбардировщике "Кажан"

Ударный дрон "Летучая мышь" – это гексакоптер, то есть дрон, имеющий с шесть винтов. Внизу корпуса есть специальные пазы, благодаря чему происходит удержание боеприпасов за специальные бечевки с кольцами. В нужный момент механизм открывает замок и снаряд сбрасывается вниз.

Дрон летает со скоростью до 120 км/ч, поэтому сбить его со стрелкового оружия достаточно сложно. Он поднимает вес 20 кг и работает без подзарядки до 40 мин. Один "Кажан" может нести три боеприпаса, а для обслуживания хватает два-три человека.

Беспилотник можно использовать днем и ночью. Он оснащен оптической камерой с десятикратным зумом и простым тепловизором.

Напомним, что украинские военные продолжают приближать победу Украины, насыпая оккупантам свинца. Так, вражеские позиции обстреляли зенитчики 5-й Отдельной штурмовой бригады и зафиксировали все на видео.

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