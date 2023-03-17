Бійці ЗСУ показали, як дрон "Кажан" врятував підбитий квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK з поля бою (відео)

Українські захисники показали рятувальну операцію підбитого квадрокоптера DJI Matrice 300 RTK. Для цього використали ударний дрон "Кажан".

Професійну роботу виконали бійці 21 ОМПБ. Про це розповіли у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

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"Бійці 21 омпб за допомогою "Кажана" рятують з поля бою підбитий орками квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK", – йдеться у повідомленні.

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Характеристики безпілотника Matrice 300 RTK

Максимальний час польоту – 55 хв;

функція DJI OcuSync Enterprise забезпечує дальність передачі триканального відео 1080p на відстань до 15 км;

функція перемикання в режимі реального часу між 2,4 Гц і 5,8 ГГц забезпечує політ в умовах сильних перешкод;

наявність штучного інтелекту;

сумісність з 7-ма різними датчиками Zenmuse та камерами сторонніх виробників.

Що відомо про дрон-бомбардувальник "Кажан"

Ударний дрон "Кажан" – це гексакоптер, тобто дрон, що має з шість гвинтів. Внизу корпусу є спеціальні пази, завдяки чому відбувається утримання боєприпасів за спеціальні мотузки з кільцями. У потрібний момент механізм відкриває замок і снаряд скидається вниз.

Дрон літає зі швидкістю до 120 км/год, тож збити його зі стрілецької зброї його досить складно. Він підіймає вагу до 20 кг та працює без підзарядки до 40 хв. Один "Кажан" може нести три боєприпаси, а для обслуговування вистачає дві-три людини.

Безпілотник можна використовувати вдень тав ночі. Його оснащено оптичною камерою з десятикратним зумом та простим тепловізором.

Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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