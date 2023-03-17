Січеславські десантники влучними пострілами знищили піхоту окупантів та МТ-ЛБ на Луганщині (відео)

Січеславські десантники показали знищення ворожої піхоти та МТ-ЛБ влучними пострілами у Луганській області. Бійці ЗСУ вкотре показали, хто господар на українській землі.

Відео опублікували на Facebook-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Професійну роботу продемонстрував український десант.

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"Будемо й надалі пояснювати окупантам, хто господар на українській землі! Чужого нам не треба, свого не віддамо! Демілітаризація московитів триває!", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Січеславські воїни закликали вірити в наших захисників, бо вони непереможні!

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Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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