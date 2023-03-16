Вода в окопах та безлюдні села: військові показали свій побут та фронт під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують боронити Бахмут Донецької області, який є однією з найгарячіших точок на фронті. Вже не один місяць російські окупанти намагаються його взяти, штурмуючи та обстрілюючи.

3-я Окрема штурмова бригада показала, який вигляд сьогодні має фронт очима бійців. Кадри з GoPro від бійців 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр опубліковано в Telegram.

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"Прострілені будинки й безлюдні села. Відлига в окопах й сирі поля. Так сьогодні виглядає фронт на околицях Бахмута", – йдеться у повідомленні.

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Раніше у мережі показали, як українські артилеристи відпрацювали по бліндажах окупантів під Бахмутом.

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