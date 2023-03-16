Бойцы ВСУ осуществили успешную атаку под Авдеевкой и захватили в плен четырех оккупантов (видео)

Бойцы 59-й мотопехотной бригады совершили успешную атаку под Авдеевкой в честь своего погибшего друга, героя Украины Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи").

Это произошло 15 марта. В этот день проходила панихида на девятый день после гибели храброго командира, сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

По его словам, бойцы бригады уничтожили российские войска на трех позициях и нанесли серьезные потери врагу. Также четырех оккупантов были захвачены в плен. Они оказались военнослужащими из состава 2-го батальона 110-й мотострелковой бригады ВС РФ:

Обдовский Сергей из города Тверь;

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Даиров Яков из Оренбургской области;

Китов Юрий из Оренбургской области;

Ертлеус Самрат из Оренбургской области.

"Россиян разбили именно на тех позициях, где много десятков раз работал за последние 9 лет сам друг Да Винчи, база которого находится в Авдеевке. Конечно, все это было хорошо спланировано как положено заранее, это не были эмоциональные действия", - подчеркнул Бутусов.

Он поблагодарил воинов 59-й бригады, искусно уничтоживших врага. Поскольку такие действия – лучшее признание памяти украинских героев.

Напомним, что в Киеве 10 марта состоялось прощание с Героем Украины, командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом. Боец погиб накануне во время боев за Бахмут. Проститься с защитником пришли тысячи людей, его собратья и высшее руководство государства.

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