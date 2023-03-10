Тысячи людей и море цветов: в Киеве под звуки гуцульский трембит простились с Героем Украины 'Да Винчи' (фоторепортаж)

В Киеве сегодня, 10 марта, состоялось прощание с Героем Украины, командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом. Боец погиб накануне во время боев за Бахмут.

Его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор. Оттуда гроб доставили на Майдан Незалежности, чтобы почтить память воина могли все желающие.

В Михайловский собор пришли сотни украинцев. Храм был переполнен желающими чтить погибшего воина, люди собирались также вблизи собора.

Видео дня

В Михайловский собор прибыл президент Украины Владимир Зеленский и премьер Финляндии Санна Марин. Политик прибыла в Киев с официальным визитом.

После заупокойной службы гроб с телом Коцюбацла почетный караул доставил в Майдан Незалежности. Во время прощания с "Да Винчи" перекрыли Крещатик.

Читайте также: Зеленский провел ставку с Залужным и принял решение по Бахмуту

Накануне, 9 марта, прощание с "Да Винчи" проходило в селе Бовшев Ивано-Франковской области. Односельчане поклонились Герою Украины в местном Доме культуры.

Добавим, Коцюбайло было 27 лет. Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

Боец ушел на фронт еще в 2014 году. Тогда же получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.

После выздоровления вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.

Напомним, ранее в ВСУ назвали имя украинского защитника, которого расстреляли российские преступники и сняли это на видео. Герой перед смертью гордо провозгласил "Слава Украине!".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!