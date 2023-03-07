'Ты казался бессмертным!': стало известно, как погиб Герой Украины 'Да Винчи'

На фронте в Бахмуте сегодня, 7 марта, погиб доброволец ДУК "Правый сектор" Герой Украины Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й ОМБр, который был на войне еще с 2014 года, известен по позывному "Да Винчи", погиб на глазах у побратимов.

По словам фотографа Константина Либерова, Коцюбайло приказал всем оставаться в укрытии, когда начался обстрел. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Это произошло у нас на глазах. Обстрел. Ты сказал нам остаться в укрытии. Взрывы, много взрывов. Через минуту крики: Медика! медика! Да Винчи! Мы до последнего верили. Мы до последнего молились. Ты был самым смелым, самым отчаянным из всех, кого мы знали. Ты казался бессмертным. До конца дней мы будем гордиться тем, что знали тебя. Герои не умирают", – указал Либеров.

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Он также рассказал, что за два дня до трагедии Коцюбайло на танке заехал во вражескую посадку, а затем повел собратьев на штурм.

"На следующий день ты голыми руками с одной баклажкой воды тушил загоревшийся танк с полным бк, в то время когда все боялись даже приблизиться к нему. Герой Украины. Лучший из лучших. Воин. Друг. Легенда", – добавил фотограф.

Добавим, Коцюбайло было 27 лет. Младший лейтенант возглавлял отдельный механизированный батальон "Волки Да Винчи" в составе 67-й отдельной механизированной бригады.

Боец ушел на фронт еще в начале вооруженной агрессии рф и оккупации части Донбасса, однако в 2014 году получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области.

После выздоровления через три месяца реабилитации вернулся на фронт, где продолжил отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Указом президента Зеленского от 30 ноября 2021 года Коцюбайло было присвоено звание Героя Украины.

Напомним, ранее в ВСУ назвали имя украинского защитника, которого расстреляли российские преступники и сняли это на видео. Герой перед смертью гордо провозгласил "Слава Украине!".

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