'Ти здавався безсмертним!': стало відомо, як загинув Герой України 'Да Вінчі'

На фронті у Бахмуті сьогодні, 7 березня, загинув доброволець ДУК "Правий сектор" Герой України Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї ОМБр, який був на війні ще з 2014 року, відомий за позивним "Да Вінчі", загинув на очах у побратимів.

За словами фотографа Костянтина Ліберова, Коцюбайло наказав всім залишатися в укритті, коли почався обстріл. Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Це сталось у нас на очах. Обстріл. Ти сказав нам залишитись в укритті. Вибухи, багато вибухів. За хвилину крики: Медика! медика! Да Вінчі! Ми до останнього вірили. Ми до останнього молились. Ти був самим сміливим, самим відчайдушним із всіх, кого ми знали. Ти здавався безсмертним. До кінця днів ми пишатимемось, що знали тебе. Герої не вмирають", – вказав Ліберов.

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Він також розповів, що за два дні до трагедії Коцюбайло на танку заїхав у ворожу посадку, а потім повів побратимів на штурм.

"Наступного дня ти голими руками з однією баклажкою води тушив загорівшийся танк з повним бк, в той час коли всі боялись навіть наблизитись до нього. Герой України. Кращий з кращих. Воїн. Друг. Легенда", – додав фотограф.

Додамо, Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ї окремої механізованої бригади.

Боєць пішов на фронт ще на початку збройної агресії рф та окупації частини Донбасу, однак у 2014 році зазнав важкого поранення танковим снарядом у Пісках Донецької області.

Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт, де продовжив відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.

Указом президента Зеленського від 30 листопада 2021 року Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ назвали ім'я українського захисника, якого розстріляли російські злочинці та зазнімкували це на відео. Герой перед смертю гордо проголосив "Слава Україні!".

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