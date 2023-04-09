Бійці 30-ї та 45-ї бригад знищили рідкісну російську РЛС 'Реп’яшок' (відео)

Українським військовим вдалося знищити рідкісну російську радіолокаційну станцію "Реп’яшок". Окупанти станом на січень 2023 року випустили лише 11 таких РЛС.

Ліквідація ворожої техніки відбулася на одній з ділянок фронту. Про це повідомили у пресслужбі ОК "Північ".

"Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що окупанти використовують РЛС для виявлення українських дронів. "Реп'яшок" був взяти на озброєння російською армією у 2022 році.

На відео можна побачити як за місцем розташування РЛС окупантів прилітає артилерійський снаряд. Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом провели низку успішних контратак і "накришили" ворогів. Ліквідацією противника займалися бійці 3-ї окремої штурмової бригади.

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