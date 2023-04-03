Бійці 66 бригади зі 'Стугни' знищили ворожу МТЛБ разом з екіпажем (відео)

Воїни з 66 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ влучним ударом зі "Стугни" ліквідували ворожий багатоцільовий плаваючий бронетранспортер. Відео знищення МТЛБ потрапило в об'єктив камери, встановленої на безпілотник.

Цими кадрами поділилися на сторінці 66 бригади у Фейсбуці. Зазначається, що МТЛБ ворога було ліквідовано разом з екіпажем завдяки протитанковому ракетному комплексу "Стугна".

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"Відмінна робота розрахунку ПТРК "Стугна" 66 ОМБр по знищенню МТЛБ з екіпажем ворога", — підписали це відео бійці з 66 ОМБр.

Відео дня

Нагадаємо, раніше бійці з бригади "Червона калина" показали, як влучно нищили ворога з дронів.

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