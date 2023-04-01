Українські бійці з бригади 'Червона калина' показали, як влучно нищили ворога з дронів

Українські захисники продовжують нищити ворога на гарячих ділянках фронту. Так, у мережі зявилося відео, на якому продемонстровано роботу аеророзвідки та операторів дронів.

Кадри опублікувала Національна гвардія України у своєму Телеграм-каналі. Зазначається, що позиції російських інтервентів було розбито з дронів.

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Відео дня

"Оператори БПЛА бригади "Червона калина" показали, як влучно скидають гранати на позиції окупантів. Для цього бійці використовують систему, яка дозволяє скидати з безпілотника ВОГ або гранату. Механізм розробляється під кожен дрон індивідуально", – прокоментували відео наші захисники.

Також у Нацгвардії повідомили, що за минулий тиждень нацгвардійці знищили близько 280 окупантів та 11 одиниць військової техніки ворога на Куп’янському, Слов’янському, Сіверському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Зокрема, воїни 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука в районі Озерянівки ліквідували 110 бойовиків армії рф та знищили їхніх 4 міномети. А гвардійці 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка в районі Білогорівки "на концерт до Кобзона" сотню бойовиків та знищили 2 ворожих бронеавтомобілі.

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Розвідники НГУ знайшли 292 цілі противників та ліквідували значну частину з них. А підрозділи аеророзвідки 27 Печерської бригади НГУ на Лиманському, Донецькому та Запорізькому напрямках разом з артилерійськими підрозділами ліквідували: 16 танків, 1 станцію РЕБ "Борисоглебск-2", 8 бойових броньованих машин, 4 одиниці автомобільної техніки. Також було ліквідовано значну частину живої сили противника.

Нагадаємо, раніше українські військові під Бахмутом знищили ворожий склад з БК. Окрім цього бійцям вдалося також ліквідувати військову техніку окупантів.

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