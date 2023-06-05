Бійці 72 бригади влаштували російській піхоті 'атракціон' з вільним падінням (відео)

На південному напрямку фронту українські захисники провели значну зачистку ворожих позицій. Зокрема, сили оборони знищили та пошкодили 18 одиниць ворожої техніки та різного озброєння.

Як повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Телеграм-каналі, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку лише за добу здійснили понад 800 вогневих завдань.

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"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць ворожої ОВТ", – додав він.

Відео дня

Тарнавський зауважив, що ліквідовано 5 місць зберігання боєприпасів ворога. Знищено чотири ворожих танки, дві гаубиці 2А65 "Мста-Б". Під "роздачу" потрапили й самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", Р-330Ж “Житель", СВУ 9А317 "БУК - М2", дрон "Zala", а ще – інженерна та автомобільна техніка ворога.

Також Тарнавський поділився відео, на якому зафіксована робота 72 бригади імені Чорних Запорожців. Бійці цієї бригади "навчили російську піхоту гарно літати".

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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