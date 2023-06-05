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Бойцы 72 бригады устроили российской пехоте "аттракцион" со свободным падением (видео)

Былим Елена

Бойцы 72 бригады устроили российской пехоте 'аттракцион' со свободным падением (видео)

На южном направлении фронта украинские защитники провели значительную очистку вражеских позиций. В частности, силы обороны уничтожили и повредили 18 единиц вражеской техники и разного вооружения.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Телеграмм-канале, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления только за сутки осуществили более 800 огневых задач.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской ВВТ", - добавил он.

Тарнавский отметил, что ликвидировано 5 мест хранения боеприпасов врага. Уничтожены четыре вражеских танка, две гаубицы 2А65 "Мста-Б". Под "раздачу" попали и самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", Р-330Ж "Житель", СВУ 9А317 "БУК-М2", дрон "Zala", а еще – инженерная и автомобильная техника врага.

Также Тарнавский поделился видео, на котором зафиксирована работа 72 бригады имени Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады "научили русскую пехоту хорошо летать".

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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