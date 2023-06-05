Бойцы 72 бригады устроили российской пехоте 'аттракцион' со свободным падением (видео)

На южном направлении фронта украинские защитники провели значительную очистку вражеских позиций. В частности, силы обороны уничтожили и повредили 18 единиц вражеской техники и разного вооружения.

Как сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Телеграмм-канале, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления только за сутки осуществили более 800 огневых задач.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 18 единиц вражеской ВВТ", - добавил он.

Видео дня

Тарнавский отметил, что ликвидировано 5 мест хранения боеприпасов врага. Уничтожены четыре вражеских танка, две гаубицы 2А65 "Мста-Б". Под "раздачу" попали и самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", Р-330Ж "Житель", СВУ 9А317 "БУК-М2", дрон "Zala", а еще – инженерная и автомобильная техника врага.

Также Тарнавский поделился видео, на котором зафиксирована работа 72 бригады имени Черных Запорожцев. Бойцы этой бригады "научили русскую пехоту хорошо летать".

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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