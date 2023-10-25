Бійці ГУР у Донецьку завдали удару по складах російських окупантів (фото)

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України у Донецьку підірвали російську базу, на якій знаходилося озброєння окупаційної армії рф.

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Як повідомила пресслужба ГУР, 23 жовтня 2023 року о 03:20 було завдано ударів високоточною зброєю по ворожому складу з боєкомплектом. Він знаходився на вулиці Ревякіна.

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"База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки", – додали у ГУР.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів. Упродовж тижня оператори одного з підрозділів ССО знайшли та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії. Було знищено БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС "Солнцепьок", РЛС "Зоопарк".

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