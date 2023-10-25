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Війна в Україні

Прикордонники відбили невдалий штурм окупантів під Мар'їнкою (відео)

Анастасія Крищук

Прикордонники відбили невдалий штурм окупантів під Мар'їнкою (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим відбивати атаки російських загарбників. Зокрема, бої ведуться під Мар'їнкою на Донеччині.

Бійці відбили невдалий штурм в окопі. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Окупантам настільки сподобався окоп прикордонників, що вони вирішили залишитися в ньому назавжди.  Результат невдалого ворожого штурму під Мар‘їнкою", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як український боєць пересувається окопом та показує тіла російських загарбників. Він зазначає, що окупанти зайшли в український окоп.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці ССО показали потужні кадри з Авдіївки, де було знищено значну кількість техніки ворога та особовий склад окупаційної армії рф.

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Війна в Україні