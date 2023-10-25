Прикордонники відбили невдалий штурм окупантів під Мар'їнкою (відео)
Українські прикордонники продовжують допомагати військовим відбивати атаки російських загарбників. Зокрема, бої ведуться під Мар'їнкою на Донеччині.
Бійці відбили невдалий штурм в окопі. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.
"Окупантам настільки сподобався окоп прикордонників, що вони вирішили залишитися в ньому назавжди. Результат невдалого ворожого штурму під Мар‘їнкою", – йдеться у повідомленні.
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На відео можна побачити, як український боєць пересувається окопом та показує тіла російських загарбників. Він зазначає, що окупанти зайшли в український окоп.
Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.
Нагадаємо, бійці ССО показали потужні кадри з Авдіївки, де було знищено значну кількість техніки ворога та особовий склад окупаційної армії рф.
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