Пограничники отразили неудачный штурм оккупантов под Марьинкой (видео)
Украинские пограничники продолжают помогать военным отбивать атаки российских захватчиков. В частности, бои ведутся под Марьинкой Донецкой области.
Бойцы отразили неудачный штурм в окопе. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.
"Оккупантам настолько понравился окоп пограничников, что они решили остаться в нем навсегда. Результат неудачного вражеского штурма под Марьинкой", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как украинский боец передвигается по окопу и показывает тела российских захватчиков. Он отмечает, что оккупанты вошли в украинский окоп.
Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.
Напомним, бойцы ССО показали мощные кадры из Авдеевки, где было уничтожено значительное количество техники врага и личный состав оккупационной армии рф.
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