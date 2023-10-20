Бойцы ССО показали 'жирные кадры из Авдеевки': уничтожены четыре БТР, два танка и десятки оккупантов

Во время интенсивных боев на Донецком направлении бойцы сил специальных операций в Авдеевке ликвидировали большое количество российских интервентов и их военной техники.

Как сообщило Командование ССО, на Авдеевском направлении российские захватчики возобновили наступательные действия. Они пытаются оцепить город.

Читайте также: Под Бахмутом бойцы ГУР устроили "охоту" на оккупантов и их технику (видео)

"Однако наши защитники крепко держат оборону и наносят врагу немалые потери. Операторы 3-го полка ССО обнаружили тяжелую технику оккупантов, которая сунула в направлении Авдеевки. С помощью имеющегося вооружения, а именно FPV-дронов, ПЗРК Javelin, минометов, наши врага", – говорится в сообщении.

В ССО отметили, что враг остался без двух танков и четырех БТР. Уничтожены также несколько десятков живой силы противника.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали российского террориста Александра Можаева с позывным "Бабай". Этот боевик был участником российского вторжения в Крыму и на Донбассе в 2014 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!