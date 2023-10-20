Бійці ССО показали 'жирні кадри з Авдіївки': знищено чотири БТР, два танки та десятки окупантів

Під час інтенсивних боїв на Донецькому напрямку бійці Сил спеціальних операцій в Авдіївці ліквідували велику кількість російських інтервентів та їхньої військової техніки.

Як повідомило Командування ССО, на Авдіївському напрямку російські загарбники поновили наступальні дії. Вони намагаються оточити місто.

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"Однак наші захисники міцно тримають оборону і завдають ворогу чималих втрат. Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка сунула у напрямку Авдіївки. За допомогою наявного озброєння, а саме FPV-дронів, ПЗРК Javelin, мінометів, наші воїни оперативно зупинили ворога", – йдеться у повідомленні.

В ССО зазначили, що ворог залишився без двох танків та чотирьох БТР. Знищено також кілька десятків живої сили противника.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували російського терориста Олександра Можаєва з позивним "Бабай". Цей бойовик був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбасі у 2014 році.

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