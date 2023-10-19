На Запорізькому напрямку Сили оборони ліквідували відомого терориста ''Бабая''

На Запорізькому напрямку ліквідовано російського терориста Олександра Можаєва, який мав позивний "Бабай". Він був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбас у 2014 році.

Про знищення бойовика повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі. "Александр Можаєв "Бабай" нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку", – написав він.

Також про ліквідацію Можаєва повідомляють російські пабліки. Зазначається, що його "задвохсотили" увечері 18 жовтня.

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Що відомо про Олександра Можаєва

"Бабай" 1977 року в Білоріченську (Росія). У 1990-х роках був членом так званого козацького формування "Вовча сотня".

Можаєв брав участь в окупації Криму та Донбасу, командуючи угрупованням "Вовча сотня". Сам "Бабай" заявляв, що воює в Україні на боці терористів, оскільки на росії проти нього відкрита кримінальна справа за спробу вбивства.

Через конфлікти з ватажками "днр" втік у Краснодарський край рф.

2016 року проти "Вовчої сотні" у росії були відкриті справи. Бойовиків Бабая звинувачували у зґвалтуваннях і вбивствах.

У травні 2022 року Можаєва було засуджено за вирощування марихуани. Однак він відбувся штрафом. Після цього "Бабай" знову поїхав на схід України для участі у війні на боці окупантів.

Нагадаємо, українські військові використовують американські далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, ними завдали удару по аеродромах Бердянська та Луганська, де було знищено дев'ять російських гелікоптерів.

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