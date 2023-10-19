На Донецькому напрямку бійці ССО знищили одразу три танки росіян (вибухове відео)

На Донецькому напрямку розвідники знайшли місце розташування ворожої техніки та передали інформацію екіпажам БПАК, які за допомогою безпілотників надіслали окупантам "пекельні подарунки".

Сили спеціальних операцій повідомляють, що влучними скидами з дронів було ліквідовано три танки росіян та іншу військову техніку. Відео опубліковано у Телеграм-каналі ССО.

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"Під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку оператори 73-го центру ССО виявили ворожу техніку. Екіпажі ударних БПАК спрацювали майстерно, і точними ударами знищили три танки противника, а також іншу техніку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові використовують американські далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, ними завдали удару по аеродромах Бердянська та Луганська, де було знищено дев'ять російських гелікоптерів.

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