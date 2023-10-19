На Донецком направлении бойцы ССО уничтожили сразу три танка россиян (взрывное видео)

На Донецком направлении разведчики нашли местонахождение вражеской техники и передали информацию экипажам БПАК, которые с помощью беспилотников прислали оккупантам "адские подарки".

Силы специальных операций сообщают, что точными сбросами с дронов были ликвидированы три танка россиян и другая военная техника. Видео опубликовано в Телеграм-канале ССО.

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"В ходе разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику. Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные используют американские дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска, где были уничтожены девять российских вертолетов.

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