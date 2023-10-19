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Война в Украине

На Донецком направлении бойцы ССО уничтожили сразу три танка россиян (взрывное видео)

Былим Елена

На Донецком направлении бойцы ССО уничтожили сразу три танка россиян (взрывное видео)

На Донецком направлении разведчики нашли местонахождение вражеской техники и передали информацию экипажам БПАК, которые с помощью беспилотников прислали оккупантам "адские подарки".

Силы специальных операций сообщают, что точными сбросами с дронов были ликвидированы три танка россиян и другая военная техника. Видео опубликовано в Телеграм-канале ССО.

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"В ходе разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го центра ССО обнаружили вражескую технику. Экипажи ударных БПАК сработали мастерски, и точными ударами уничтожили три танка противника, а также другую технику", – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные используют американские дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска, где были уничтожены девять российских вертолетов.

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