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Война в Украине

На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста "Бабая"

Былим Елена

На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста 'Бабая'

На Запорожском направлении ликвидирован российский террорист Александр Можаев, который имел позывной "Бабай". Он был участником российского вторжения в Крыму и на Донбасс в 2014 году.

Об уничтожении боевика сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. "Александр Можаев "Бабай" наконец-то добегался. Спасибо воинам на Запорожском направлении", — написал он.

На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста ''Бабая''

Также о ликвидации Можаева сообщают российские паблики. Отмечается, что его "задвухсотили" вечером 18 октября.

На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста ''Бабая''
На Запорожском направлении Силы обороны ликвидировали известного террориста ''Бабая''

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Что известно об Александре Можаеве

"Бабай" 1977 года в Белореченске (Россия). В 1990-х годах был членом так называемого казацкого формирования "Волчья сотня".

Можаев участвовал в оккупации Крыма и Донбасса, командуя группировкой "Волчья сотня". Сам "Бабай" заявлял, что воюет в Украине на стороне террористов, поскольку в России против него возбуждено уголовное дело за попытку убийства.

Из-за конфликтов с предводителями "днр" сбежал в Краснодарский край рф.

В 2016 году против "Волчьей сотни" в россии были открыты дела. Боевики Бабая обвинялись в изнасилованиях и убийствах.

В мае 2022 года Можаев был осужден за выращивание марихуаны. Однако он отделался штрафом. После этого "Бабай" снова поехал на восток Украины для участия в войне на стороне оккупантов.

Напомним, украинские военные используют американские дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, ими нанесли удар по аэродромам Бердянска и Луганска, где были уничтожены девять российских вертолетов.

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