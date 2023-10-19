Під Бахмутом бійці ГУР влаштували 'полювання' на окупантів та їхню техніку (відео)

Бійці з підрозділів Головного управління розвідки Міноборони України на Бахмутському напрямку провели "зачистку" територій від російських інтервентів та їхньої військової техніки.

Як повідомили у ГУР МО України, оператори дронів-камікадзе працювали у Кліщіївці та Бахмуті. Було атаковано окопи загарбників, місця їхніх скупчень у закинутих будівлях. Також атаковано військову техніку й обладнання окупантів.

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"На Бахмутському напрямку продовжують невтомно очищувати наші міста і села від російської погані. Наші оператори дронів-камікадзе у Кліщіївці та Бахмуті майстерно вриваються у загарбницькі окопи, ворожі схованки у будівлях, а також палять техніку та військове обладнання росіян", – йдеться у коментарі ГУР до опублікованих кадрів атак по російських позиціях.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували російського терориста Олександра Можаєва з позивним "Бабай". Цей бойовик був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбасі у 2014 році. На росії його переслідували правоохоронці через низку злочинів.

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