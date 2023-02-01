Бійці Нацгвардії з Javelin за хвилину знищили ворожий танк та БМП на Донеччині (відео від першої особи)

У Національній гвардії України показали, як бійці спецпідрозділу "Омега" за хвилину ліквідували ворожий танк та БМП. Це сталося на Донеччині, українські захисники застосували протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Було зроблено два постріли, й обоє виявилися влучними. Результат роботи – мінус ворожий танк та БМП.

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Відео з'явилося на Facebook-сторінці Нацгвардії України.

Відео дня

"Бійці загону спеціального призначення НГУ щоденно стримують ворога на Донеччині. Два постріли і два влучання у цілі ворога. Усього за одну хвилину спецпризначенці Нацгвардії знищили один ворожий танк та БМП. Бої тут тривають безперервно. Техніка ворога активно здійснює рух", – прокоментували ці кадри у Національній гвардії.

Зазначається, що гвардійці знаходяться "на нулі" 24/7. "Попри усе їм вдається стримувати ворога та завдавати їм постійних ударів", – зауважили в Національній гвардії.

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