Бійці ЗСУ показали, як з дронів передавали окупантам 'пекельні подарунки' на Донеччині

Морські піхотинці з бригади імені контрадмірала Михайла Білинського вночі вистежили з дронів значне скупчення ворога та його техніки у Донецькій області. Влучними пострілами окупантів було ліквідовано.

Відео своєї роботи піхотинці показали у соцмережах. На кадрах можна побачити, як вночі українські захисники за допомогою безпілотників помітили переміщення ворожих солдатів та їхньої військової техніки.

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Відео дня

По ворогу відпрацювали спільно екіпажі БПЛА 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та воїни 503 окремого батальйону морської піхоти.

"Пекельні "подарунки" щедро падають на голови загарбникам, коли в небі чатують дрони морпіхів", – прокоментували відео захисники.

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що Україна зараз перебуває напередодні дуже активної фази війни. За його словами, росіяни продовжуватимуть брати кількістю попри значні втрати серед особового складу. Водночас майстерність наших бійців та західна техніка допоможуть переламати перебіг наступальних дій окупантів.

Раніше начальник ГУР Кирило Буданов поділився прогнозом на 2023 рік. За його словами, новий рік може стати переможним для нашої країни.

Водночас він вважає, що росіян чекає нова хвиля мобілізації.

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