Бійці ЗСУ показали свого бойового пса Рекса, який доставляє десантникам боєприпаси (фото)

Українські бійці "всиновили" собаку, який прибився до них під час звільнення від окупантів Харківської області. Тепер пес став справжнім бойовим побратимом для наших військових.

Як повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, собака Рекс став "живим талісманом" мінометної батареї ДШВ. Він навіть навчився допомагати воїнам 80-ї окремої десантно-штурмової бригади захищати Україну.

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Зокрема, Рекс під час бойової роботи мінометного підрозділу доставляв десантникам боєприпаси. Вони були закріплені у нього на розвантажувальній системі.

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"Рекс прибився до нашої мінометної батареї ще перед звільненням Ізюму, на ходу заскочивши у кузов автомобіля. Як би це банально не звучало, але він відчув, що ми звільняємо окуповані території. З того часу ми разом з ним – не розлий вода", – розповів про чотирилапого вихованця військовий Іван.

Він розповів, що Рекс вже побував у багатьох гарячих точках: "Майже всюди, де воювали Львівські десантники".

Якось пес отримав осколкове порання лапи. Проте після лікування він знову у строю.

"Чотирилапий красень не пропускає жодного бойового виїзду, та постійно присутній на вогневих позиціях мінометного підрозділу. Він добре розрізняє виходи та прильоти, реагує на можливий обстріл противника. За цей час, він став живим талісманом мінометного підрозділу", – зазначається у повідомленні.

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