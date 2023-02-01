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Война в Украине

Бойцы ВСУ показали своего боевого пса Рекса, доставляющего десантникам боеприпасы (фото)

Былим Елена

Бойцы ВСУ показали своего боевого пса Рекса, доставляющего десантникам боеприпасы (фото)

Украинские бойцы "усыновили" собаку, которая прибилась к ним во время освобождения от оккупантов Харьковской области. Теперь пес стал настоящим боевым собратом для наших военных.

Как сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, собака Рекс стала "живым талисманом" минометной батареи ДШВ. Он даже научился помогать воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищать Украину.

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Рекс во время боевой работы минометного подразделения доставлял десантникам боеприпасы. Они были закреплены у него на разгрузочной системе.

 

"Рекс прибился к нашей минометной батарее еще перед освобождением Изюма, на ходу заскочив в кузов автомобиля. Как бы это банально ни звучало, но он почувствовал, что мы освобождаем оккупированные территории. С тех пор мы вместе с ним – не разлей вода", – рассказал о четырехлапом питомце военном Иване.

Он рассказал, что Рекс уже побывал во многих горячих точках: "Почти повсюду, где воевали Львовские десантники".

 
 
 
 
 

Однажды пес получил осколочное ранение лапы. Однако после лечения он снова в строю.

"Четырехлапый красавец не пропускает ни одного боевого выезда, и постоянно присутствует на огневых позициях минометного подразделения. Он хорошо различает выходы и прилеты, реагирует на возможный обстрел противника. За это время он стал живым талисманом минометного подразделения", – отмечается в сообщении.

Предлагаем также узнать, как заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на приставившую собаку, которая ворвалась к ней во время записи комментария для телемарафона.

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