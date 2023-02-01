Бойцы ВСУ показали своего боевого пса Рекса, доставляющего десантникам боеприпасы (фото)

Украинские бойцы "усыновили" собаку, которая прибилась к ним во время освобождения от оккупантов Харьковской области. Теперь пес стал настоящим боевым собратом для наших военных.

Как сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, собака Рекс стала "живым талисманом" минометной батареи ДШВ. Он даже научился помогать воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищать Украину.

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Рекс во время боевой работы минометного подразделения доставлял десантникам боеприпасы. Они были закреплены у него на разгрузочной системе.

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"Рекс прибился к нашей минометной батарее еще перед освобождением Изюма, на ходу заскочив в кузов автомобиля. Как бы это банально ни звучало, но он почувствовал, что мы освобождаем оккупированные территории. С тех пор мы вместе с ним – не разлей вода", – рассказал о четырехлапом питомце военном Иване.

Он рассказал, что Рекс уже побывал во многих горячих точках: "Почти повсюду, где воевали Львовские десантники".

Однажды пес получил осколочное ранение лапы. Однако после лечения он снова в строю.

"Четырехлапый красавец не пропускает ни одного боевого выезда, и постоянно присутствует на огневых позициях минометного подразделения. Он хорошо различает выходы и прилеты, реагирует на возможный обстрел противника. За это время он стал живым талисманом минометного подразделения", – отмечается в сообщении.

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