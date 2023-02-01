Бойцы ВСУ показали, как из дронов передавали оккупантам 'адские подарки' в Донецкой области

Морские пехотинцы из бригады имени контр-адмирала Михаила Билинского ночью выследили из дронов значительное скопление врага и его техники в Донецкой области. Точными выстрелами оккупанты были ликвидированы.

Видео своей работы пехотинцы показали в соцсетях. На кадрах можно увидеть как ночью украинские защитники с помощью беспилотников заметили перемещение вражеских солдат и их военной техники.

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Видео дня

По врагу отработали совместно экипажи БПЛА 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и воины 503-го отдельного батальона морской пехоты.

"Адские "подарки" щедро падают на головы захватчикам, когда в небе караулят дроны морпехов", — прокомментировали видео защитники.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что Украина сейчас находится накануне очень активной фазы войны. По его словам, россияне будут продолжать брать количеством, несмотря на значительные потери среди личного состава. В то же время, мастерство наших бойцов и западная техника помогут переломить течение наступательных действий оккупантов.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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