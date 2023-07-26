Бійці підрозділу ''Махно'' за допомогою дрона допомогли пораненим побратимам евакуюватися: відео

Під час боїв на Запорізькому напрямку воїни-добровольці з підрозділу "Махно" за допомогою безпілотника помітили своїх побратимів, що перебували у небезпеці – це були бійці 1-ї Сіверської танкової бригади.

Хлопці були поранені та вимагали екстреної евакуації.

Наші захисники з підрозділу "Махно" не лише зуміли передати воду та ліки пораненим побратимам завдяки дронам, а й евакуювати їх у безпечне місце.

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У своєму Інстаграмі добровольці показали відео, як відбувалася евакуація бійців 1-ї Сіверської танкової бригади – спочатку "махновці" скинули з БПЛА воду і медикаменти, а ще – записку, як приймати ліки.

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Потім вони скинули й "інструкцію", що пораненим потрібно дістатися до позицій українських бійців, що знаходилися неподалік. "Пийте ліки та йдіть за дроном – там наші", – було написано у записці.

Зазначається, що коли поранені дісталися до наших позицій, їм надали необхідну допомогу та евакуювали для подальшого лікування.

Нагадаємо, українські захисники настільки майстерно управляють безпілотними літальними апаратами, що можуть їх застосовувати не лише для аеророзвідки, а для того, аби дізнатися про плани окупантів. Так, бійці бойової групи К-2 з 54-ї окремої механізованої бригади показали відео, як за допомогою дрона викрали рацію окупанта.

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