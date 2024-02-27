Бійці Сил оборони збили ще один винищувач Су-34 на Східному напрямку – командувач Олещук

26 лютого воїни Сил оборони України ліквідували ще один російський літак винищувач Су-34. Це сталося 6 східному напрямку фронту.

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Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив: "Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку. Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу".

Що відомо про російський літак винищувач Су-34

Су-34 (Sukhoi Su34) – це всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в Радянському Союзі.

Су-34 призначений для ураження наземних і повітряних цілей.

Він має широкий спектр озброєння, включаючи ракети, бомби та гармати.

Ось деякі з характеристик Су-34:

Розмах крил: 14,7 м

Довжина: 22,2 м

Висота: 6,0 м

Максимальна швидкість: 1,900 км/год

Дальність польоту: 4,000 км

Практична стеля: 17,000 м

Силова установка: два турбореактивні двигуни АЛ-31Ф

Озброєння: 30-мм гармата ГШ-30-1, різноманітні ракети, бомби та інші боєприпаси.

Нагадаємо, 17 лютого Повітряні Сили України знищили одразу три російських винищувачі.

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