ПС України знищили одразу три російський винищувачі: Олещук розповів подробиці
Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ліквідацію одразу трьох російських літаків.
Вранці на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил було знищено:
- два винищувачі-бомбардувальники Су-34
- один винищувач Су-35.
Дивіться відео: Аеророзвідники 72-ї ОМБр знищили ворожу техніку за допомогою БПЛА
Про це повідомляється на телеграм-каналі ПС ЗСУ.
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за збиті російські літаки на Східному напрямку.
Нагадаємо, Сирський ухвалив рішення про виведення українських військ з Авдіївки.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!