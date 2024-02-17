ПС України знищили одразу три російський винищувачі: Олещук розповів подробиці

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ліквідацію одразу трьох російських літаків.

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Вранці на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил було знищено:

два винищувачі-бомбардувальники Су-34

один винищувач Су-35.

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Про це повідомляється на телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам за збиті російські літаки на Східному напрямку.

Нагадаємо, Сирський ухвалив рішення про виведення українських військ з Авдіївки.

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