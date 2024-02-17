ПС Украины уничтожили сразу три российских истребителя: Олещук рассказал подробности

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ликвидации сразу трех российских самолетов.

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Утром на Восточном направлении подразделения Воздушных Сил были уничтожены:

два истребителя-бомбардировщика Су-34

один истребитель Су-35.

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Об этом сообщается на телеграмм -канале ПС ВСУ.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов за сбитые российские самолеты на Восточном направлении.

Напомним, Сырский принял решение о выводе украинских войск из Авдеевки.

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