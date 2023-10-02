Аэроразведчики 72-й ОМБр уничтожили вражескую технику с помощью БПЛА (видео)

Украинские военные 72-й Отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили российскую технику. Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ в Telegram. После точного удара автомобиль с российскими оккупантами взорвался.

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Аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев охотятся за вражеским автопромом, говорилось в сообщении.

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В ролике сухопутные войска показали, как беспилотник преследовал легковой автомобиль, на котором находились военные Вооруженных Сил Российской Федерации. После того, как дрон догнал автомобиль – он взорвался. Российский автомобиль загорелся и задымился. В небо взвился густой серый дым.

Напомним, в Херсонской области был ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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