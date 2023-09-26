Нацгвардейцы эффектно ликвидировали российскую САУ 'Гиацинт-С' (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бойцы Национальной гвардии ликвидировали российскую самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт-С".

Удар был нанесен с помощью беспилотника. Об этом сообщили на странице МВД в Facebook.

"Несколько секунд – и российская САУ 2С5 "Гиацинт-С" превратилась в кучку металлолома. Никакой магии, только ловкость и смекалка аэроразведчиков из 27-й бригады Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

Читайте также: На Харьковщине пограничники уничтожили пехоту оккупантов (видео)

На видео сначала показаны кадры российской пропаганды, где рассказывается о САУ. На следующих кадрах видно эффектное уничтожение военной техники оккупантов.

Точное время и место ликвидации САУ "Гиацинт-С" не сообщается по соображениям безопасности.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!