На Харьковщине пограничники уничтожили пехоту оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои проходят в Харьковской области.

На Харьковском направлении бойцы "Стальной границы" нанесли удар по вражеской пехоте. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Разнесли оккупантов на куски. На Харьковском направлении минометчики "Стальной границы" ударили по вражеской пехоте, которая обустраивала огневые позиции", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили передвижение пехоты оккупантов. На следующих кадрах виден четкий удар минометчиков по месту скопления врага.

Точное время и место уничтожения российской пехоты не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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