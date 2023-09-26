На Харківщині прикордонники знищили піхоту окупантів (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої відбуваються на Харківщині.

На Харківському напрямку бійці "Сталевого кордону" завдали удару по ворожій піхоті. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Рознесли окупантів на шматки. На Харківському напрямку мінометники "Сталевого кордону" вдарили по ворожій піхоті, яка облаштовувала вогневі позиції", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники виявили пересування піхоти окупантів. На наступних кадрах видно чіткий удар мінометників по місцю скупчення ворога.

Точний час та місце знищення російської піхоти не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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