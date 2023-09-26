У росіян за один вечір мінус $7 млн: рота 'Ахіллес' вполювала два танки та гаубицю окупантів (відео)

На Куп'янському напрямку фронту бійці з роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" за один вечір знищили два танки ворога та гаубицю Д-20. Вартість знищеного майна окупантів становила 7 мільйонів доларів.

Про це повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко у своєму Telegram-каналі. Він повідомив, що було ліквідовано російські: танк Т-80 БВМ, танк Т-72Б, гаубиця Д-30.

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"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Купʼянському напрямку уразила 3 одиниці техніки противника за допомогою дронів з нічною оптикою", – написав Федоренко.

Що відомо про знищену техніку ворога:

Танк Т-80 БВМ, озброєння: гармата 125 мм. Екіпаж: 3 особи. Вартість: $4 млн.

Танк Т-72Б, озброєння: гармата 125 мм. Екіпаж: 3 особи. Вартість: $3 млн.

Гаубиця Д-30, калібр 122 мм. Дальність: до 21 км.

Нагадаємо, у Херсонській області ліквідовано штаб російської окупаційної армії. Сили оборони завдяки коригуванню СБУ вдарили з HIMARS по командному пункту російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії.

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