У россиян за один вечер минус $7 млн: рота 'Ахиллес' подстрелила два танка и гаубицу оккупантов (видео)

На Купянском направлении фронта бойцы из роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" за один вечер уничтожили два танка врага и гаубицу Д-20. Стоимость уничтоженного имущества оккупантов составляла 7 миллионов долларов.

Об этом сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram-канале. Он сообщил, что были ликвидированы российские: танк Т-80 БВМ, танк Т-72Б, гаубица Д-30.

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"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко на Купянском направлении поразила 3 единицы техники противника с помощью дронов с ночной оптикой", – написал Федоренко.

Что известно об уничтоженной технике врага:

Танк Т-80 БВМ, вооружение: пушка 125 мм. Экипаж: 3 человека. Стоимость: $4 млн.

Танк Т-72Б, вооружение: пушка 125 мм. Экипаж: 3 человека. Стоимость: $3 млн.

Гаубица Д-30, калибр 122 мм. Дальность: до 21 км.

Напомним, в Херсонской области ликвидирован штаб российской оккупационной армии. Силы обороны, благодаря корректировке СБУ, ударили из HIMARS по командному пункту российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии.

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