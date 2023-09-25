Украинские военные показали эффектное уничтожение оккупантов и российской техники на фронте (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать технику и живую силу российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидацией оккупантов занимаются бойцы аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Защитники Украины показали уничтожение врагов в бою. Видео было опубликовано на странице Центра стратегических коммуникаций в X (Twiter).
"Воины аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают живую силу противника", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, как военные с помощью беспилотников обнаружили группу оккупантов и уничтожили захватчиков. Бойцы сбросили снаряды на врага, после чего в небо взвился густой серый дым.
Также на видео видна ликвидация военной техники. Точное время и место операции не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, в пятницу 22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздался взрыв. По штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар.
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