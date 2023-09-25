В оккупированном Сорокино в Луганской области произошел мощный ''прилет'' по заводу, где россияне хранили БК (видео)

В оккупированном россиянами Сорокином в Луганской области произошли взрывы в районе завода "Юность", где оккупанты хранили свои боеприпасы.

Местные жители публикуют в пабликах фото и видео, на которых заметен дым из района завода и слышны взрывы.

Читайте также: Освобождение Клещеевки: разведка опубликовала кадры боев

На видео можно увидеть, как детонируют снаряды.

"Произошел жирный прилет по составу БК в оккупированном Сорокино (бывший Краснодон) Луганской области. Прилетело по заводу "Юность". Произошло попадание по составу БК в "Юности"", — сообщают очевидцы.

Отмечается, что после взрывов на завод поехали кареты скорой помощи.

Напомним, в пятницу 22 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму раздался взрыв. По штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!