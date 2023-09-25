В окупованому Сорокиному на Луганщині стався потужний ''приліт'' по заводу, де росіяни зберігали БК (відео)

В окупованому росіянами Сорокиному в Луганській області сталися вибухи в районі заводу "Юність", де окупанти зберігали свої боєприпаси.

Місцеві мешканці публікують у пабліках фото та відео, на яких помітно дим з району заводу та чути вибухи.

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На відео можна побачити, як детонують снаряди.

"Стався жирний приліт по складу БК в окупованому Сорокиному (колишній Краснодон) Луганської області. Прилетіло по заводу "Юність". Сталося влучання по складу БК в "Юності", – повідомляють очевидці.

Зазначається, що після вибухів до заводу поїхали карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, у п'ятницю 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі в Криму пролунав вибух. По штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару.

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