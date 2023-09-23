Звільнення Кліщіївки: розвідка опублікувала кадри боїв

Бійці четвертої служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України показали кадри боїв за Кліщіївку Донецької області. Українські бійці деокупували село 17 вересня.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР в Telegram.

Звільняємо рідну землю! На відео – кадри боїв за звільнення нашої Кліщіївки! Хоробрі воїни 4 служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують рух вперед, йшлося в повідомленні української розвідки.

На опублікованому відео видно, як українські розвідники готуються до початку боїв – підготовлюють автомобілі, снаряди, безпілотники та освоюються на позиціях.

Після цього з'являються кадри з запуску дронів та ударів по ворожих позиціях із різного озброєння. Після влучних атак розвідників – ворог зазнавав втрат, а в небо підіймався густий дим.Також бійці показали, як вели стрілецький бій за селище, знищуючи російських військових та просуваючись вперед. Крім цього, на відео з'являється слайдшоу зі знімками знищеної ворожої військової техніки.

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ГУР показало своїх військових, зокрема й тих, які отримали різні поранення та були госпіталізовані до лікарень. Натомість відео закінчується на тому, що голова ГУР МО Кирило Буданов задмухує свічки, після чого з'являється звук вибуху.

Нагадаємо, 17 вересня Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" у Донецькій області звільнила від російських бойовиків населений пункт Кліщіївка. Зокрема, село остаточно звільнили від російських загарбників силами 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

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