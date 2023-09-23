Освобождение Клещиевки: разведка опубликовала кадры боев

Бойцы четвертой службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины показали кадры боев за Клещиевку Донецкой области. Украинские бойцы деоккупировали село 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в Telegram.

Освобождаем родную землю! На видео – кадры боев за увольнение нашей Клещиевки! Храбрые воины 4 службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины продолжают движение вперед, говорилось в сообщении украинской разведки.

На опубликованном видео видно, как украинские разведчики готовятся к началу боев – готовят автомобили, снаряды, беспилотники и осваиваются на позициях.

После этого появляются кадры по запуску дронов и ударов по вражеским позициям по разному вооружению. После метких атак разведчиков – враг нес потери, а в небо поднимался густой дым. Также бойцы показали, как вели стрелковый бой за поселок, уничтожая российских военных и продвигаясь вперед. Кроме того, на видео появляется слайд-шоу со снимками уничтоженной вражеской военной техники.

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ГУР показал своих военных, в том числе и тех, которые получили различные ранения и были госпитализированы в больницы. Зато видео заканчивается на том, что глава ГУР МО Кирилл Буданов задувает свечи, после чего появляется звук взрыва.

Напомним, 17 сентября Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лют" в Донецкой области освободила от российских боевиков населенный пункт Клещиевка. В частности, село окончательно освободили от российских захватчиков силами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють".

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