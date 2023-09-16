Штурмовики показали освобождение Андреевки на Донбассе (уникальные кадры)

Украинские защитники освободили Андреевку в Донецкой области от оккупации 15 сентября. Штурмовики показали видео, снятое во время боев за населенный пункт.

На видео видны бои военных третьей роты первого штурмового батальона бригады с российскими оккупантами. Об этом сообщили на канале 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, который кишит россиянами", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На кадрах видно, что войска оккупантов разрушили село до основания. Добавим, Андреевку содержала российская отдельная мотострелковая бригада.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.

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