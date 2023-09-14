Рота ударных дронов подорвала спрятанную россиянами 'Акацию' стоимостью в миллион долларов: взрывное видео

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" на Купянском направлении ночью заметила, куда российские боевики спрятали свою самоходную гаубицу. Бойцы 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко применили дрон с ночной оптикой и ударили по тайнику оккупантов.

Видео удара по САУ 2С3 "Акация" показал командир роты беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко в своем Telegram-канале. По его информации, поражена артиллерийская установка 2с3 "Акация" стоимостью в миллион долларов.

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Видео дня

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко дроном с ночной оптикой уничтожила самоходную артиллерийскую установку 2с3 "Акация" стоимостью $1 млн. Вооружение: пушка 152 мм. Дальность поражения: до 20 км", – прокомментировал Федоренко.

Он говорит, что россияне пытались замаскировать САУ, чтобы незаметно обстреливать украинские позиции. В то же время украинские "ахиллесовцы" уничтожили враждебные планы.

Напомним, в Крыму ночью 13 сентября раздавались громкие взрывы. Ракеты атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе – крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения на полуострове. Также сообщалось о "прилете" в районе Южной бухты, где стоят российские корабли и подводные лодки.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что во время атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

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