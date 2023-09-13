В Крыму дроны атаковали судоремонтный завод в Севастополе, пострадали корабли чф рф: фото и видео попаданий

В Крыму ночью 13 сентября раздались громкие взрывы. По сообщениям очевидцев, дроны атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе – крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения Крыма.

Этот завод выполнял работы по ремонту, модернизации и строительству кораблей и судов разного класса и во все времена являлся основной ремонтной базой Черноморского флота россии.

Также сообщалось о "прилете" в районе Южной бухты, где стоят российские корабли и подводные лодки.

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Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев написал в Телеграм-канале: "В районе Килен-балки начался пожар не на гражданском объекте… Предварительно горит завод Орджоникидзе. Над местом вздымается дым".

Он заявил, что "силы ПВО" отразили вражескую атаку.

Минобороны россии заявило, дословно: "Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, которые находятся на ремонте".