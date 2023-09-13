россияне несколько часов дронами атаковали Одесскую область, есть пострадавшие (фото)

В ночь на 13 сентября российские боевики в направлении Одесской и Сумской областей выпустили 44 дрона-камикадзе Shahed. Силы ПВО уничтожили 32 воздушных целей.

Как сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, россияне запускали дроны по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск.

В Одесской области были атакованы южные районы и портовая инфраструктура.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району.

Видео дня

"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий. Спасатели укротят пожар", — написал он в Телеграм-канале.

По словам главы ОВА, в результате российской атаки на Измаильский район травмировалось семь человек. Шесть человек в Рени и один в Измаиле. Двое мужчин с Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рене.

Читайте также: ГУР: Украина вернула под контроль "Вышки Бойко" (видео)

Силы обороны Юга информируют, что атака дронов по Одесской области длилась 4,5 часа – враг целил по гражданской инфраструктуре Подунавья.

"32 БпЛА типа "Shahed-131/136" сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта. Пожар оперативно ликвидирован. 7 гражданских водителей доставлены в медицинское учреждение ", – говорится в сообщении.

Одесская областная прокуратура показала фото последствий атаки шахедов по региону. Отмечено, что повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта.

Тем временем Сумская ОВА сообщает, что ночью в небе Сумщины уничтожены 3 вражеских БпЛА ''Шахед''.

Напомним, в Крыму ночью 13 сентября раздавались громкие взрывы. Дроны атаковали Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе – крупнейшее предприятие судоремонта и судостроения Крыма.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!