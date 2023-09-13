росіяни кілька годин дронами атакували Одеську область, є постраждалі (фото)

У ніч на 13 вересня російські бойовики у напрямку Одеської та Сумської областей випустили 44 дрона-камікадзе Shahed. Сили ППО знищили 32 повітряні цілі.

Як повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, росіяни запускали дрони з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

В Одеській області було атаковано південні райони та портову інфраструктуру.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зауважив, що кілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району.

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"На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", – написав він у Телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, унаслідок російської атаки на Ізмаїльський район травмувалось сім людей. Шість людей у Рені та один в Ізмаїлі. Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені.

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Сили оборони Півдня інформують, що атака дронів по Одеській області тривала 4,5 години – ворог цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я.

"32 БпЛА типу "Shahed-131/136" збито силами протиповітряної оборони. На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості", – йдеться у повідомленні.

Одеська обласна прокуратура показала фото наслідків атаки шахедів по регіону. Зазначається, що пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

Тим часом Сумська ОВА повідомляє, що вночі у небі Сумщини знищено 3 ворожих БпЛА ''Шахед''.

Нагадаємо, у Криму вночі 13 вересня лунали гучні вибухи. Дрони атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе – найбільше підприємство судноремонту та суднобудування Криму.

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