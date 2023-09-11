ГУР: Україна повернула під контроль 'Вишки Бойка' (відео)

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє: Україна повернула під контроль т.зв. "Вишки Бойка"

"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.

росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

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Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.