ГУР: Україна повернула під контроль "Вишки Бойка" (відео)
Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє: Україна повернула під контроль т.зв. "Вишки Бойка"
"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі.
росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.
Унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".
Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.